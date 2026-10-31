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智邦、貿聯 四檔展望佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

外資看好，智邦（2345）特別在乙太網交換機的需求強度和需求廣度，將持續受益於網路交換器市場長期成長，成長得益於數據流量增加、技術規格升級、客戶群擴大，以及在計算多樣化趨勢下AI加速器模組帶來的機會。權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

智邦在近30年後再次辦理募資，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。因應市場需求快速成長，智邦近年在全球擴大生產及研發基地，除既有台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠第3季量產出貨，南寮廠也將從原本倉儲轉擴增為產線，2027年投產；並擴大美國、新加坡及馬來西亞生產基地布局。

至於貿聯-KY，加入Open CPX聯盟，參與下一代AI資料中心互連規格發展，結合銅纜與光學能力，擴大高速互連布局；提早參與規格發展，有助貿聯掌握客戶平台演進方向，深化工程整合參與程度，增加產品導入機會。

2026年AI伺服器新品量產及高功率電源需求，預期支撐貿聯營收成長；2027年受惠Interplex全年併表、Busbar擴產及交叉銷售，有望提高單櫃供應價值。中長期結合與ams OSRAM合作的光學互連方案，延伸AI scale-up布局。

隨Data與Power整合深化，預期客戶滲透率及高附加價值產品比重提升，帶動營運規模與獲利成長。

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