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利空包圍 台指期夜盤上半場一度再破底

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤上半場一度再破底。聯合報系資料照
台指期夜盤上半場一度再破底。聯合報系資料照

台指期夜盤30日開盤時，在美股電子盤試圖反彈帶動中，以45,395點、上漲95點開出後，一度再上衝至45,420點、上漲120點，但受英特爾（Intel）等AI龍頭跌勢擴大，國際油價反彈等利空中，美股電子盤越跌越深，指數快速翻黑，最深來到44,861點、下跌439點，再寫波段回檔新低，截至晚間21點，指數來到約44,955點、下跌345點。

30日美股電子盤焦點，在於科技巨擘的財報表現上，其中，英特爾第3季獲利優於預期，但第4季展望大幅低於市場預估，加上以色列晶圓廠事故與擴大投資壓力，使現金流與復甦承壓，導致其盤後一度崩跌25%，同時，亞馬遜（Amazon）公布第3季財報表現不如市場預期，且AI基礎設施投資持續消耗現金，加上第4季假期購物旺季營收展望未能為市場帶來驚喜，盤後股價一度跌逾7%，同時，AMD也大跌9%、輝達（NVIDIA）、博通、台積電ADR同步下跌，再加上WTI、布蘭特原油因中東緊張情勢未見緩和跡象，上漲約2%中，那斯達克電子盤大跌逾700點、道瓊電子盤則在平盤遊走中，左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,351元、下跌25元附近遊走，電子期下跌1.47%，半導體期下跌0.61%，中型100期貨指數下跌0.08%。

市場專家建議，就技術面來說，30日台股開低走低，長黑棒摜破半年線，且失守9月型態低點45,398，短中期均線與45,000點以上頭部反壓儼然成型，籌碼面大盤融資餘額高達6,300億元以上，近期恐怕難逃時間或空間修正，短線若再有連續急跌，搭配融資餘額出現劇減，或可期待負乖離過大後跌深反彈來扭轉頹勢，類似7月底、8月初走勢。

台指期 夜盤

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