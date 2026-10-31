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南亞科、群聯 認購夯

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

南亞科（2408）、群聯等記憶體族群，受惠AI需求強勁，報價走揚，帶動9月營收陸續創下單月歷史新高，且市場持續看好後市營運，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞科第3季營收季增61.9%、年增611.7%，雖出貨量因公司整體庫存已降至極低水位，呈中個位數季減，但整體營收受惠平均銷售單價（ASP）季增超過60%、年增超過500%的強勁漲勢；ASP強勢上揚核心主因，在於早期簽訂的低價長期合約（LTA）於第3季到期、並重新議價。

在ASP大幅上漲且生產成本結構穩定推升下，單季毛利率跳升至85.7%，費用方面因增發員工薪酬獎勵，研發費用增加至51.4億元、銷管費用增加至24.4億元，合計營業費用為75.8億元，稅後純益876.2億元，季增74.5%、並較去年同期轉虧轉盈，每股純益（EPS）為25.4元。

展望2026年，南亞科前三季累計淨利高達1,639億元，累計EPS達49.28元；在合約與定價機制上，目前長約覆蓋率在50%至70%間，其中三年期以上長約占總出貨量20%以上，履約率高達100%，預期第4季DRAM供需緊缺狀態延續，合約平均售價保持溫和成長，市場預估全年營收為4,190.9億元，年增529.4%、毛利率82.6%，稅後純益2,642.1億元、年增3,894.9%，EPS為76.5元。

群聯方面，Meta、微軟與谷歌日前上修QLC訂單與展望，顯示Inference衍生儲存需求維持強勁；展望2027年，隨Context持續增長，且DRAM供給受限，將部分KV Cache由DRAM卸載至NAND將成為重要解方，潛在方案如輝達CMX，部分CSP亦可能直接採用TLC SSD。

市場法人認為，AI驅動NAND需求仍處於成長初期，考量供給擴張有限，預期2027年NAND將持續供不應求，價格維持高檔，供貨優勢與伺服器產品組合升級支撐群聯獲利，同時考量今、明年NAND價格將維持高檔，且群聯具備優於同業的獲利能力，因此，上修今年營收預估至2,795.7億元，毛利率65.5%，EPS為478.3元。

南亞科 群聯 認購

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