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日月光 兩檔放閃
日月光投控（3711）9月營收月增7.2%、年增45.5%，營收超預期不僅反映AI與HPC晶片帶動先進封裝及測試需求，顯示公司新增產能開出與客戶需求轉換為實際營收效率優於原先規劃。
日月光投控美系大客戶CPU封裝業務自第3季開始放量，9月進入出貨階段，帶動Full Process由開發驗證邁向量產，成為後續營收與毛利率提升重要動能，今年營運主軸由LEAP先進封測大幅放量帶動，Full Process、oS外包、晶圓測試及高階先進封裝需求同步升溫，並推升ATM營收占比與獲利貢獻，市場預估今年每股獲利將上看20.2元。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外合理、可操作天期為中長天期商品介入。（群益金鼎證券提供、記者周克威整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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