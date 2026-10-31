外資看好，智邦（2345）特別在乙太網交換機的需求強度和需求廣度，將持續受益於網路交換器市場長期成長，成長得益於數據流量增加、技術規格升級、客戶群擴大，以及在計算多樣化趨勢下AI加速器模組帶來的機會。權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

2026-10-31 00:10