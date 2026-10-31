陽明、台塑化 挑逾90天

全球供應鏈再平衡與大宗原物料需求逐步改善，傳產權值股近期迎來資金活水回補。貨櫃航運指標陽明（2609）、石化煉製龍頭台塑化在基本面築底回溫、營運結構持續優化帶動下，成為法人資金轉進防禦與反彈並重布局焦點標的。

權證發行商建議，看好兩大傳產龍頭波段行情的投資人，短線操作可挑選價內外15％內、剩餘天期在90天以上且造市品質穩定的標的，靈活應對國際油價與運價的波段波動。

陽明受惠全球航線調度靈活及長約比重穩固，下半年傳統出貨旺季帶動船舶裝載率維持高檔，加上紅海等重要航道繞行效應持續牽動整體有效運力，支撐即期與長約運價維持相對健康水位。法人指出，陽明手握充沛現金流，加上低本益比與低股價淨值比防禦體質，後續獲利表現具備重估空間。

台塑化方面，近期受國際原油供需緊俏及煉油利差大幅修復提振，營運走出前期低谷，煉油事業與乙烯等石化原料產品報價連袂走揚。集團加速「棄塑轉電」、切入綠能與高階特用化學品領域的轉型布局也逐步發酵，內外資法人近期跟著調高目標價，預期整體獲利將迎來顯著修復。