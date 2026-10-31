聽新聞
0:00 / 0:00
台玻 押寶價外15%
台玻（1802）近年積極加速營運轉型，擺脫傳統建材玻璃的單一景氣循環包袱。受惠AI伺服器與高階高速傳輸需求爆發，關鍵電子材料Low DK（低介電）高階玻纖布市場供不應求，加上新產能陸續釋放，預估高階供貨量可望顯著擴增四至五成，帶動產品組合與毛利結構大幅改善。
產業轉型題材加持，台玻近期股價高檔震盪築底，買盤換手積極，技術面展現抗跌韌性。法人指出，電子級玻纖布比重攀升、傳統平板玻璃價格逐步築底，後市營運具防禦與成長雙重潛力。
權證發行商建議，看好台玻波段表現投資人，除現貨布局，亦可多加利用衍生性金融工具增添操作彈性；挑選價外15％內、天期在90天以上的認購權證參與行情。（凱基證券提供、記者黃彥宏整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。