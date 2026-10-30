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期交所勇奪「2026年金融教育貢獻獎」最佳創新獎銀質獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所建置的期貨交易風險情境模擬平台，在金融同業的激烈競爭中，以創新實力脫穎而出，榮獲金融監督管理委員會2026年度金融教育貢獻獎「最佳創新獎銀質獎」，為今年度該獎項唯一獲獎的非銀行機構。平台結合數位科技、視覺化分析與互動式情境模擬，將專業且複雜的期貨與選擇權風險概念，轉化為交易人可自行操作的學習工具，推動金融教育創新成果獲得肯定。

金融教育貢獻獎旨在表揚推廣金融教育具卓越成效的機構，參加對象涵蓋金融服務業、金融同業公協會及金融周邊單位，今年度共46件案件報名參加甄選，由專家學者組成評審小組進行二階段評選。其中，最佳創新獎金、銀、銅質獎分別由星展銀行、期交所及第一銀行獲得。期交所以期貨市場專業結合數位學習設計，展現協助交易人理解與管理風險的教育價值。

期交所表示，期貨交易具有槓桿效果，期貨與選擇權投資組合的損益及保證金需求，會隨市場情境與部位配置而改變。為協助交易人理解相關風險，平台導入真實期貨市場電文資料，建構擬真交易環境，整合部位管理、保證金試算、敏感度分析及情境分析等功能，讓交易人透過模擬操作，逐步建立風險辨識與管理能力。

平台的創新特色，在於讓使用者自行設定標的價格、波動度及天期變動等情境參數，觀察不同情境對整體部位預估損益與保證金需求的影響，並透過損益曲線、風險熱區等視覺化方式，掌握風險變化。交易人亦可運用部位風險係數（Greeks）資訊，動態調整部位口數或新增風險互抵部位，比較不同投資組合的風險差異，將抽象理論轉化為具體的風險判斷。

為使平台更貼近交易人需求，期交所持續擴充支援商品，納入股票期貨及臺指選擇權週五到期契約，便利交易人整合不同商品部位，評估整體投資組合風險。2025年度瀏覽人次已突破6萬，交易人可透過瀏覽器連線至平台（https://rm.taifex.com.tw），於進場前模擬交易策略風險，並於持有部位期間，持續評估市場波動下的損益與保證金變化，作為部位及資金管理的參考。

期交所表示，這次獲獎是對長期投入金融教育、普及風險管理知識及持續創新的肯定與鼓勵。未來將持續參酌期貨業者及使用者意見，精進平台功能與內容，降低專業風控知識的學習門檻，透過互動模擬與實作學習，強化交易人風險意識、深化風險認知，並提升風險辨識與管理能力，落實投資人保護，促進期貨市場健全永續發展。

期交所 教育 期貨

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