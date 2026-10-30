台光電、欣興 選長天期

AI伺服器需求持續升溫，帶動銅箔基板（CCL）及印刷電路板（PCB）材料規格升級，台光電（2383）、欣興等台廠可望受惠高階產品比重提升與需求成長，成為AI供應鏈升級浪潮下的焦點。

AI伺服器與高速交換器升級潮持續推進，帶動銅箔基板（CCL）材料由M8朝M9、M10世代升級，加上上游玻纖布供應吃緊，供需缺口與漲價效應可望延續至2027年。

法人持續看好台系銅箔基板供應鏈，包括台光電等個股，受惠AI伺服器與交換器材料由M8升級至M9、M10，帶動高階產品占比及平均售價（ASP）同步提升，加上上游玻纖布供應吃緊，銅箔基板供不應求情況可望延續至2027年以後，漲價效應也將持續發酵。

法人分析，在原料供應緊俏、漲價趨勢延續下，除台光電等銅箔基板廠外，持續受惠ABF載板供應吃緊的欣興也值得關注。

法人看好，欣興將受惠AI所帶動的載板需求，未來數年可望維持強勁。此外，輝達（NVIDIA）的產能預訂協議可能涵蓋欣興7月提及的光復二廠擴建計畫，有助降低欣興今年537億元資本支出計畫時的產能過剩風險。

權證發行商建議，看好台光電、欣興後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。