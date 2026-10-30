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全民權證─發行者專區／華新科 挑逾60天
華新科（2492）受惠人工智慧資料中心及汽車電子等需求強勁，加上高階訂單外溢效應，第3季營收139.8億元，季增23.6%，年增48.5%，訂單能見度高及產品組合優化，有利獲利表現。
產業趨勢來看，法人分析，AI伺服器帶動被動元件使用量激增，國際大廠優先供應高階產品，新增產能受前段製程、人力及土地限制，大多於2027年開出，價格端由成本轉嫁轉向供需驅動，報價頻傳漲聲。
法人認為，本輪景氣循環核心不只價格反彈，而是AI改變產能配置後形成的結構性供需錯配，華新科等台廠可望受惠外溢訂單與漲價效益。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%內、距到期日60天以上認購權證，參與這波行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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