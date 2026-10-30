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全民權證─發行者專區／智原 押價內外15%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

矽智財大廠（IP）智原（3035）第4季本業獲利有望回升，主因委託設計（NRE）顯著回升及IP持續成長，可望支撐整體營收維持季持平，毛利率則隨產品組合改善回升，再搭配營業費用下降。

智原近期取得美國客戶雲端AI相關ASIC專案，採用2奈米環繞式閘極（GAA）製程，為首件2奈米專案，亦創下單一NRE合約金額及設計複雜度的新高。智原負責前後段設計、IP整合及封裝協調，反映先進製程與先進封裝一站式服務能力已獲國際客戶肯定，有利後續爭取同類大型專案。

權證發行商建議，看好智原後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智原 矽智財 奈米

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