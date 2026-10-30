全民權證─發行者專區／緯穎 二檔有底氣

緯穎（6669）在ASIC氣冷機櫃及通用伺服器出貨帶動下，下半年營運表現可望明顯優於上半年，法人上修2026、2027年營收至1.46兆元、3.07兆元，目標價3,010元。

展望第4季，緯穎水冷機櫃預計今年底至2027年上半年才會逐步放量，但T3氣冷機櫃及通用伺服器出貨持續，法人預估第4季營收約4,666億元，季增7.4%、年增59.5%；毛利率為8.2%，較原估7.3%上修，但季減0.7個百分點，主因高單價ASIC水冷機櫃占比仍低，預估每股稅後盈餘（EPS）約45.18元，後市可期。

權證發行商建議，看好緯穎後市的投資人，可布局價內外15%以內、剩餘天數60天以上權證，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供）

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