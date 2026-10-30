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南亞科、群聯 四檔放電

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
南亞科、群聯相關權證
南亞科、群聯相關權證

台股昨（29）日再度跌破季線支撐，盤中也回測46K關卡。發行券商指出，看好記憶體相關股族群後市表現的投資人可以留意南亞科（2408）、群聯等相關權證的布局機會。

記憶體族群傳來好消息，韓國記憶體大廠SK海力士第3季財報受惠AI記憶體需求強勁及高附加價值產品價格上漲，單季營收首度突破100兆韓元大關。

此外，研調機構Counterpoint Research報告指出，2030年全球人形機器人產業對DRAM需求將增至2026年的逾20倍。DRAM需求將從今年約8,300太位元（Tbit）增至2030年約17.2萬太位元。規模在四年內成長超過20倍。人形機器人數量大增及單機記憶體容量同步提升催動下，平均每部人形機器人的DRAM搭載量預估由今年的19GB，增至2030年的39GB。機器人須即時處理攝影機與感測器蒐集的資訊，判斷環境、決定動作；在電池續航限制下，低功耗雙倍資料速率記憶體與高容量快閃記憶體的需求也可望擴大。

展望後市，法人認為，儘管近期市場擔憂中國記憶體廠商崛起、HBM規格下修及記憶體報價漲幅收斂，然短期供需緊俏格局尚未改變，三大原廠持續將產能轉向HBM及高階Server DRAM，使一般型DRAM及利基型記憶體供給受到排擠，此波的記憶體產業成長動能並非僅來自AI需求擴張，更在於國際原廠產能重新配置所創造的結構性供給缺口，預期台灣記憶體廠商仍具備報價上行與獲利改善空間。

後市仍正向看待南亞科受惠AI帶動記憶體需求擴及一般型應用，供需結構轉趨緊俏；以及群聯受惠價格上行，透過企業級固態硬碟及AI儲存解決方案切入高附加價值市場。權證發行商建議，看好南亞科、群聯可買進價內外15%以內、距到期日90天以上相關權證，但宜設好停利停損。

南亞科 群聯 SK海力士

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