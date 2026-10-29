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台指期夜盤開低走弱 46K關卡能否守穩受關注

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤29日以46,400點開低，盤中走勢持續於平盤下震盪。聯合報系資料照
台指期夜盤29日以46,400點開低，盤中走勢持續於平盤下震盪。聯合報系資料照

台指期夜盤29日以46,400點開低，盤中走勢持續於平盤下震盪。截至傍晚9點15分左右，台指期夜盤暫報46,471點、跌98點、跌幅0.2%。剛開盤空方率先攻擊，最低一度達46,126點，隨後持續於46,530點平盤下附近震盪，46K關卡攻防戰正式開打。

值得注意的是，美國經濟成長符合預期。美國經濟分析局（BEA）29日公布，第3季國內生產毛額（GDP）初估季增年率為3.4%，高於市場預期的3.2%，反映企業投資大幅增加、消費支出維持強勁。

通膨方面，美國9月個人消費支出（PCE）物價指數月增0.5%、年增3.6%，均符合經濟學家預期。剔除食品與能源價格的核心PCE物價指數，月增0.3%、年增3.1%，同樣符合市場預期。

事實上，台指期日盤29日反彈僅維持一日，且再度回測季線，盤中一度大跌近千點，終場下跌672點，留下影線黑K棒。由於指數尚未站穩季線，追價買盤意願偏低，短線須先確認季線支撐有效，才有機會進一步挑戰月線，否則盤勢仍以震盪整理為主。

展望後市，法人提醒，中東地緣政治衝突再度升溫，推升油價，加上美國10年期公債殖利率走高、Fed內部仍有鷹派聲音，為國際金融市場增添波動；微軟（Microsoft）與Google財報表現盤後好壞參半，也使台股及台指期反彈面臨壓力。

另外，在通膨黏性仍存、海外企業財報表現分歧下，預期台股短線維持高檔震盪。操作上，建議保留適度資金彈性、避免過度槓桿，可逢回布局AI概念股、業績題材股，並搭配短期營收動能強勁的個股。

夜盤 台指期 物價指數

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