期貨商論壇／台達電期 保守看

電源與散熱方案大廠台達電（2308）基本面受AI資料中心需求支持，但技術結構與獲利率變化須一併追蹤，再伺機利用台達電期伺機操作。

台達電今年前九月合併營收5,396.6億元，較去年同期增加37.2%，反映資料中心電源、散熱及基礎設施需求；累計前九月每股盈餘26.64元。惟第三季毛利率為34%，較前一季及去年同期略為下降。因此，營收規模擴張之外，產品組合、零組件供應與海外據點營運效率，仍是後續獲利表現的重要觀察重點。

再由技術面來看，截至昨（29）日，台達電股價仍位於5日、10日、20日、60日、120日及240日均線下方，短中期均線同步向下，顯示先前修正後的結構尚待修復。近期量能未見明顯放大，反映短線資金態度仍偏審慎；後續可留意走勢能否回到短期均線之上，並帶動20日均線下彎幅度收斂，作為整理結束、結構改善的初步訊號。（國票期貨提供）