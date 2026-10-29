聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／原油期 避險優選
近期國際原油市場受地緣政治、全球供需變化以及主要產油國政策等多重因素影響，市場波動風險值得持續關注，可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作。
首先，地緣政治是影響原油價格的重要變數，尤其是中東地區的衝突發展，以及荷莫茲海峽的航運安全。由於該海峽是全球重要的能源運輸通道，一旦衝突擴大、航運受阻，或重要能源設施遭到攻擊，便可能引發市場對原油供應中斷的擔憂，進而推升油價。
反過來說，如果局勢緩和、運輸恢復正常，市場對供應風險的預期降溫，也可能使油價面臨修正壓力。其次，供需基本面同樣不容忽視，投資人可以留意美國能源資訊署公布的原油庫存數據，觀察庫存增減是否符合市場預期，藉此判斷當前供需狀況。
針對能源價格波動的交易與避險需求，布蘭特原油期貨（BRF）每口契約規模為200桶，最小跳動損益為100元。（台新期貨提供）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。