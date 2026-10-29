期貨商論壇／原油期 避險優選

近期國際原油市場受地緣政治、全球供需變化以及主要產油國政策等多重因素影響，市場波動風險值得持續關注，可留意布蘭特原油期貨（BRF）伺機操作。

首先，地緣政治是影響原油價格的重要變數，尤其是中東地區的衝突發展，以及荷莫茲海峽的航運安全。由於該海峽是全球重要的能源運輸通道，一旦衝突擴大、航運受阻，或重要能源設施遭到攻擊，便可能引發市場對原油供應中斷的擔憂，進而推升油價。

反過來說，如果局勢緩和、運輸恢復正常，市場對供應風險的預期降溫，也可能使油價面臨修正壓力。其次，供需基本面同樣不容忽視，投資人可以留意美國能源資訊署公布的原油庫存數據，觀察庫存增減是否符合市場預期，藉此判斷當前供需狀況。

針對能源價格波動的交易與避險需求，布蘭特原油期貨（BRF）每口契約規模為200桶，最小跳動損益為100元。（台新期貨提供）