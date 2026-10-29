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11月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北29日電

台北股市今天下跌667.25點，收46368.33點。11月電子期收2899.25點，下跌50.65點，正價差12.02點；11月金融期收3800.2點，上漲30.4點，正價差11.51點。

11月電子期以2899.25點作收，下跌50.65點，成交79口。

電子現貨以2887.23點作收，下跌51.19點；11月電子期貨與現貨相較，正價差12.02點。

11月金融期以3800.2點作收，上漲30.4點，成交65口。12月金融期以3800點作收，上漲21.8點，成交1口。

金融現貨以3788.69點作收，上漲39.38點；11月金融期貨與現貨相較，正價差11.51點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 股市

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