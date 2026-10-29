11月電子期跌 金融期漲

2026年8月3日，台灣第一檔全世界股票ETF：「009826貝萊德世界股票」上市，期待十幾年的商品降臨，我出清陸續持有十幾年的0050全部換成009826，這是屬於我的投資決策。 有些人覺得我應該繼續持有一半的0050，他們的論點是0050是大賺的好商品，關於這一點，十幾年來從未聽過。 以前0050大都被稱為「無腦投資」、「懶人投資」，也就是不懂投資的人或沒時間研究股票與看盤的人應該買的就是0050，這種被貶低的商品，近年卻成為當紅炸子雞，只要是投資，投資組合一定會有0050，真是此一時彼一時！ 我很喜歡0050，但是它屬於單一國家，所以會有地緣政治的風險，加上台灣股市幾乎都是依靠半導體等科技產業，搭上近年的AI列車才讓台股大盤將近五萬點，0050的報酬率翻倍成長，這都是投資人樂見的事情！

2026-10-29 12:52