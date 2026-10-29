聽新聞
0:00 / 0:00
11月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌667.25點，收46368.33點。11月電子期收2899.25點，下跌50.65點，正價差12.02點；11月金融期收3800.2點，上漲30.4點，正價差11.51點。
11月電子期以2899.25點作收，下跌50.65點，成交79口。
電子現貨以2887.23點作收，下跌51.19點；11月電子期貨與現貨相較，正價差12.02點。
11月金融期以3800.2點作收，上漲30.4點，成交65口。12月金融期以3800點作收，上漲21.8點，成交1口。
金融現貨以3788.69點作收，上漲39.38點；11月金融期貨與現貨相較，正價差11.51點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。