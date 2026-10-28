全民權證／穩懋 選逾兩個月
砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）受惠全球5G手機滲透率攀升及Wi-Fi 7規格升級帶動，射頻（RF）與光通訊需求穩健復甦，產能利用率持續回升，獲利動能顯著轉強。法人指出，隨AI伺服器帶動高速光傳輸技術發展，穩懋積極布局光感測與光通訊等高毛利產品線，長線產業結構轉型效益正逐步顯現。
反映在盤面表現，穩懋在基本面利多加持下，近期股價在半年線支撐下反彈並站回所有均線、量能同步增溫，成為半導體族群中的吸睛焦點。
權證發行商建議，看好穩懋後市營運及股價爆發力的投資人，除了現貨布局外，亦可多加利用權證「以小搏大」的槓桿特性參與行情；可挑選價外20％至價內10%、剩餘天數逾60天的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）
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