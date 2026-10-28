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全民權證／富世達 挑逾100天
富世達（6805）9月營收創歷史新高，符合市場預期，主要因Vera Rubin用快速接頭與中系客戶新款三折折疊螢幕手機Hinge進入量產出貨期，第3季營收季增20.4%。
富世達伺服器領域產品有滑軌、快速接頭模組、快速接頭等產品，出貨持續成長，伺服器領域去年營收年增達938.2%，營收比重提升至36.3%，市場預期Vera Rubin NVL72機櫃的快速接頭產值不受影響，且於ASIC水冷板、Rack Manifold領域的快速接頭出貨有望提升，預估伺服器領域今年營收將年增137.3%，營收比重提升至61.6%，市場估今年每股獲利（EPS）為62.3元。
權證發行商建議，看好富世達後市表現的投資人，可買進價內外10%內、距到期日逾100天的相關認購權證。（中國信託證券提供）
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