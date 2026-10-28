期貨商論壇／匯率期 避險利器

聯準會利率決議前，美元指數回穩走升；目前市場預期聯準會維持利率不變，美元能否延續反彈，仍取決於政策訊號與預期的落差，若結果符合預期，聲明對通膨及經濟前景的評估，及記者會釋出的政策態度，將成為後續觀察重點。

美元的支撐仍須回到利率與經濟條件，若聯準會強調物價風險，有助維持美元資產的收益吸引力，美元指數近期反彈，尚不足以確認新的上升趨勢。技術面可先觀察拉回時能否守住前波低檔，再看反彈高點是否逐步墊高，若決議後回檔幅度收斂，且高低點持續上移，才有利確認買盤承接；若政策訊號偏多，價格卻無法續強，則須提防反彈告終。

判讀應著重政策公布後的價格延續性，避免僅憑第一波急漲急跌判定方向，後續美國通膨與就業數據，將持續檢驗政策立場，物價壓力延續、就業需求穩定，通常有助支撐利率預期；但若經濟降溫加快，美元可能面臨收益優勢減弱的壓力。

投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，務請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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