全民權證／聯發科 兩檔放電

台指期夜盤28日開盤時，在美股走揚帶動中，以47,280點、上漲31點開出後，隨搶短買盤進場，指數一路上衝翻紅，最高來到47,382點、上漲133點，但在短多下車拖累，指數快速翻黑下跌，最低來到47,092點、下跌157點，但在美國聯準會將在29日凌晨公布決議、蘋果召開新品發布會等關鍵因素陸續登場，多空難互越雷池一步下，截至晚間21點，指數來到約47,125點、下跌124點。

2026-10-28 21:03