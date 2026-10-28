期貨商論壇／欣興期 伺機操作

AI伺服器、HPC需求帶動高階載板動能，欣興（3037）9月營收創下單月歷史新高，第3季營收也同創單季新高，季增22.7%、年增54.8%；累計前三季營收則創下歷年同期新高，並已超越去年全年營收，年增37.7%，主要受惠AI GPU、ASIC及HPC需求升溫，高階應用比重增加，加上稼動率提升及價格調整，帶動產品組合與獲利能力。

AI晶片朝異質整合發展，帶動IC載板尺寸及製程規格持續升級，2026年載板面積已達五倍公制尺寸，預估2027年至2028年將進一步擴至九倍，未來甚至可能挑戰12~14倍，對高階載板製造技術提出更高要求。

除尺寸升級，載板製造也面臨精細線路、HDI、製程層數及翹曲控制等挑戰。隨AI晶片功耗提高，高速訊號傳輸、高電流供應與熱管理，成為新一代運算平台的重要技術課題。AI硬體升級亦延伸至高速網路領域，相關架構從近封裝光學朝共同封裝光學發展，推動PCB、載板與先進封裝技術加速整合。

展望後市，高階ABF載板為主要成長重點，欣興正加快光復二廠及既有產線擴充，預計2027年整體ABF產能較目前增加約30%~40%，部分客戶並已提前鎖定未來數年產能。此外，CPO相關載板已開始出貨，且客戶不只一家，投資人不妨可以留意欣興期（IRF）做相關操作。（群益期貨提供）

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