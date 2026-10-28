台指期 外資減碼空單

台股昨（28）日開高走高，終場大漲939點、收在47,035點；台指期更勁揚1,138點、至47,244點，正價差為208.42點。期貨商表示，目前台指期回測季線後出現強彈，然10月15日的空方缺口壓力沉重，出現V型反轉的難度較高，短線站穩季線後，有機會進一步向上挑戰月線。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨多單增加2,282口至2,745口，其中外資淨空單減少1,126口至84,917口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加5,175口至17,188口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。

近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為600餘口，買權賣權OI增量相當；周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守看待，月、周選略為悲觀，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股昨日上漲、但卻量縮，目前季線附近買盤積極，短線拉回仍可以樂觀看待。

台新期貨認為，昨日電子權值股全面上漲，台指期呈開高走高格局，一舉突破47,000點關卡以及10日線，終場指數以紅K棒作收、結束日K連四黑。目前指數回測季線後出現強彈，然10月15日的空方缺口壓力沉重，出現V型反轉的難度較高，短線站穩季線後，有機會進一步向上挑戰月線。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在53,000點，賣權最大OI落在38,000點，11月第一周周三結算的買權最大OI落在51,000點，賣權最大OI落在45,000點。