緯穎、緯創 權證瞄準長天期

外資10月以來，在AI企業融資等疑慮下賣超台股，擠進史上前三大賣超單月，而逆勢加碼的緯穎（6669）、緯創（3231）等個股，則相對抗跌有守。權證發行商建議，看好二檔個股股價表現的投資人，可買進價內外5%內、距到期日超過五個月的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。

緯穎9月營收月增19.6%、年增100%，整體第3季營收季增56.2%、年增63%，大幅優於市場預期，主係Meta通用型及AWS T3氣冷出貨旺盛所帶動，市場上修單季毛利率至8.9%，優於原先預期，法人預估單季每股獲利（EPS）約45.5元。

展望第4季營運，雖水冷機櫃須遞延至年底至明年上半年才會逐漸放量，但仍預期T3氣冷機櫃持續出貨，市場預估單季營收約4,666億元，季增7.4%、年增59.5%。毛利率8.2%，主係高單價ASIC水冷機櫃占比尚低，預估EPS約45.1元。整體而言，今年下半年在ASIC氣冷及通用伺服器帶動下，營運明顯優於上半年。

此外，根據法人對供應鏈的調查，2027年水冷機櫃出貨規劃逐季攀升，在晶片端的水冷比重也提升至50%~70%，單價更較氣冷高出一截，成為2027年營收成長的主要動能，市場上修今年EPS至143.1元。

緯創方面，市場預期第3季GB300 AI伺服器出貨量將增至約5.5K櫃，季增近40%，優於預期，主因客戶戴爾需求強勁，由主要客戶xAI與CoreWeave帶動。9月並受惠於部分新專案啟動，及戴爾、聯想與HPE的VR平台開始出貨，預估第4季AI伺服器出貨量仍可季增5%~10%。

AI市場需求續強，緯創藉由L6~L11製造能力及產能就緒優勢，受惠於AI伺服器成長，其中，2027年戴爾GB／VR平台需求預計擴大，在企業客戶、新型雲端服務商及主權AI需求帶動下，需求可望突破2萬櫃，帶動營運持續成長。