南亞科、晶豪科 權證四檔亮

受惠全球AI伺服器與邊緣運算裝置強勁需求，國際記憶體大廠將產能大舉轉向高頻寬記憶體（HBM）與高階DDR5，帶動標準型DDR4及利基型DRAM市場供給吃緊、合約報價持續反彈，記憶體大廠南亞科（2408）、晶豪科（3006）均受惠轉單效應及庫存回補潮，營運迎來強勁回溫動能。

法人指出，南亞科作為全球第四大DRAM廠，先進製程轉換進度順利，隨國際大廠淡出標準型DRAM市場，結構性缺貨推升報價，產能利用率滿載助攻獲利逐季走揚；主攻利基型記憶體IC設計的晶豪科，則同步迎來網通、車用及消費性電子庫存去化告終後的拉貨潮，搭配晶圓代工成本優化與產品報價調漲，毛利率與單季獲利動能展現高度彈性。

在基本面轉機與籌碼面推升下，南亞科與晶豪科近期表現亮眼，股價歷經修正至半年線後反攻，成交量能顯著增溫，成為昨（28）日盤面焦點。市場預期，隨下半年傳統旺季與終端換機潮發酵，記憶體產業景氣向上循環確立，中長期營運表現可期。

法人指出，看好記憶體族群後市爆發力的投資人，除了直接布局現貨股票外，亦可善用權證「高槓桿、以小搏大」的特性進場參與行情；相較現貨交易，權證最大損失僅限於投入的權利金，資金配置更具靈活性。

權證發行商建議投資人，可優先鎖定價內外15％內、剩餘天數逾五個月的認購權證，此類條件能兼顧槓桿放大的獲利效果，同時減緩時間價值的消耗速度。