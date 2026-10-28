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關鍵夜報到！ 台指期夜盤上半場多空陷入觀望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤指數快速翻黑下跌。聯合報系資料照
台指期夜盤指數快速翻黑下跌。聯合報系資料照

台指期夜盤28日開盤時，在美股走揚帶動中，以47,280點、上漲31點開出後，隨搶短買盤進場，指數一路上衝翻紅，最高來到47,382點、上漲133點，但在短多下車拖累，指數快速翻黑下跌，最低來到47,092點、下跌157點，但在美國聯準會將在29日凌晨公布決議、蘋果召開新品發布會等關鍵因素陸續登場，多空難互越雷池一步下，截至晚間21點，指數來到約47,125點、下跌124點。

28日美股電子盤焦點，在於聯準會利率決議將在29日凌晨2點公布，主席華許隨後在2點30分召開記者會，雖市場預期會議將按兵不動，但對未來利率路俓如何表達，將是聚焦點，目前市場普遍預期12月會議將再升息1碼；另外，蘋果將於29日凌晨1點再次召開新品發表會，市場看好將推出首款觸控MacBook和新款iPad mini；外電傳出，美國已要求海灣國家，在美國期中選舉後，對可能發生的一場「短暫而猛烈」的軍事行動做好準備中，布蘭特、WTI油價反彈；同時，谷歌、微軟、聯邦快遞等巨擘將在29日美股盤後公布財報，在多空消息雜陳中，左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,428元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.10%，半導體期上漲0.16%，中型100期貨指數下跌0.30%。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股一舉收復季線、5日均線以及10日均線，釋出短線止跌反彈訊號，盤中雖一度受制於10日均線反壓而收斂漲幅，但拉回仍守穩前一日高點46,585點，尾盤再度走高，最終收在當日高點附近，顯示買盤承接力道增強；不過，當日成交量不到7,500億元，後續仍須觀察成交量能否配合放大，以及10日均線能否有效站穩；此外，5日均線開始轉為翻揚狀態，KD指標也從低檔交叉向上，技術面呈現逐步轉好，有利跌深反彈行情延續，若能站穩10日均線，短線將進一步挑戰22日長黑高點47,332點。

夜盤 台指期 美股

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