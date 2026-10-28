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11月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北28日電

台北股市今天上漲939.35點，收47035.58點。11月電子期收2948.3點，上漲73.3點，正價差9.88點；11月金融期收3769.8點，下跌5點，正價差20.49點。

11月電子期以2948.3點作收，上漲73.3點，成交46口。

電子現貨以2938.42點作收，上漲71.11點；11月電子期貨與現貨相較，正價差9.88點。

11月金融期以3769.8點作收，下跌5點，成交112口。12月金融期以3793點作收，上漲9.2點，成交1口。

金融現貨以3749.31點作收，下跌21.26點；11月金融期貨與現貨相較，正價差20.49點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 台北

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