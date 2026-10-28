惠譽授予凱基期貨擬發行有擔保次順位公司債AA- (EXP)(twn)的預期評等

惠譽國際信用評等公司授予凱基期貨擬發行總計新台幣30億元有擔保次順位公司債「AA-(EXP)(twn)」 的預期評等。

惠譽表示，擬發行的次順位債券持有人之受償順序，將與該公司所有其他次順位債券持有人之受償順位相同，次於該公司所有其他債權人，優於該公司的股東。台新國際商業銀行股份有限公司（台新銀，BBB+/AA-(twn)/正向）將爲擬發行債券提供擔保。募集資金將用於充實營運資金及強化資本結構。此債券的最終評等取決於確認收到的最終文件與已收到資訊的一致性。

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