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凱基證券、凱基期貨獲期貨鑽石獎三項殊榮 期貨經紀商交易量再奪第一

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎三項大獎，展現於期貨市場競爭力與服務實力。（左起）凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍、凱基期貨總經理王敦仁。凱基證券／提供
凱基證券、凱基期貨榮獲期貨鑽石獎三項大獎，展現於期貨市場競爭力與服務實力。（左起）凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍、凱基期貨總經理王敦仁。凱基證券／提供

臺灣期貨交易所第12屆「期貨鑽石獎」評比揭曉，凱基證券與凱基期貨一共拿下三項殊榮，凱基證券榮獲期貨交易輔助人交易量鑽石獎及證券業交易量成長鑽石獎雙重肯定，凱基期貨則再次摘下期貨經紀商交易量鑽石獎第一名，這次獲獎不僅展現凱基證券、凱基期貨於期貨市場競爭力與服務實力，更彰顯投資人長期支持與信賴。

凱基證券長期深耕證券與期貨市場，致力提供完整、穩定且快速的交易平台與服務，協助投資人運用多元金融商品進行資產配置。凱基證券已連續多年蟬聯期貨交易輔助人交易量鑽石獎，除了持續優化投資人運用期貨商品進行投資與避險的工具與環境，亦透過完善的風險控管及提醒機制，協助投資人依據自身風險承受能力穩健參與市場，近年更推出擬人化推播服務，即時傳遞重大行情、交易與留倉訊息，以及商品最後交易日通知，讓客戶隨時掌握重要市場資訊，打造優質交易體驗。

此外，凱基證券今年亦獲頒證券業交易量成長鑽石獎，反映市場活絡及投資人參與度持續提升下所展現的成長動能。為滿足不同投資族群需求，凱基證券持續推動數位創新，今年推出Python程式交易平台，提供具程式語言開發能力的投資人更有效率的交易工具；「隨身e策略」APP全面改版，以更直覺便利的操作介面協助投資人掌握市場資訊與投資機會；亦透過「夢想金啟航，投資帶你飛」、「享投資選凱基」、「股利再投資」與「定期定額，投資超Chill」等多元行銷活動，以及推廣微型台指期、周五到期台指選擇權等商品，吸引更多投資人參與市場，帶動交易量穩健成長。

凱基期貨非常榮幸能夠連續第二年榮獲「期貨經紀商交易量鑽石獎」第一名的殊榮，凱基期貨深信體察客戶的需求，提供客戶最完善的服務，是金融業生存發展的唯一立足點。凱基期貨除持續推動數位創新，提供客戶更有效率、更直覺便利的交易工具之外，更透過完善的風險控管提醒機制，協助投資人依據自身風險承受能力穩健地參與市場，避免過度的財務槓桿操作。此外，凱基證券同時獲頒兩項大獎，表明對期貨市場的重視及投入，是集團整體的策略，凱基期貨認為唯有提供投資人全面一站式的投資、理財服務，才能夠更好地滿足投資人的需求。

今年以來股市行情的上漲，對期貨商的資本需求造成很大壓力，甚至可能會制約未來期貨業的發展，凱基期貨感謝主管機關的協助，使同業得到足夠的時間來充實資本。期貨業現況已經做好充分的準備，可以滿足未來投資人、交易人的各種交易需求。

期貨 凱基 鑽石

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