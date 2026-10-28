兆豐證券、兆豐期貨首辦品牌體驗展 讓金融教育走進生活

兆豐證券與兆豐期貨首度舉辦品牌互動體驗展「蜜境探險・豐收寶藏」，10月25日至26日在華山1914文化創意產業園區登場，活動以「MEGA哩做夥・安心投資生活」為主軸，規劃五大主題展區、六場理財講座及親子互動遊戲，並邀請「刑事Bear」共同宣導防詐，讓金融教育走入民眾生活。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君於閉幕活動表示，這次品牌展以「安心投資」為主題，透過講座宣導理財及防詐觀念，以及互動遊戲讓民眾親身體驗，將金融知識融入生活情境，陳佩君強調，兆豐證券及兆豐期貨將持續以專業陪伴客戶，成為值得信賴的投資夥伴。

閉幕活動中，陳佩君也介紹兆豐證券與兆豐期貨的全新品牌吉祥物「小爪水獺」，以水獺忠誠、群居的特性，象徵公司對客戶的誠信與陪伴，協助客戶做出投資決策時，多一份了解，也多一份安心。活動期間，兆豐證券獨立董事、兆豐證券、兆豐期貨及兆豐投顧總經理等多位高階主管也親自走訪展區、參與互動體驗，展現對金融教育與品牌溝通的重視。

五大主題互動任務涵蓋消費與儲蓄、投資訊息辨識及防詐、定期定額、期貨與風險管理，以及永續行動。其中，「甜言蜜語情報站」提供聽覺與視覺兩種參與方式，讓民眾在遊戲中辨識正確資訊、提升防詐意識，也兼顧不同參與者的需求，展現金融友善與多元共融；「永續共榮農莊」則邀請民眾寫下一項願意實踐的日常永續行動，讓永續理念化為具體承諾。活動以象徵財富累積的「兆豐蜜」串聯各項任務，民眾透過闖關累積成果，兩日合計逾2.1萬顆「兆豐蜜」，在遊戲過程中體會持續投入、理性判斷與長期規劃的重要性。六場理財講座則涵蓋全球市場、財富規劃、投資工具及期貨風險管理等主題，提供實用金融知識。

此外，兆豐證券與兆豐期貨今年攜手推出全新品牌形象影片，以慢跑、旅行及攀岩等生活場景，傳達掌握適合自己的投資節奏、妥善配置資產及審慎評估風險等觀念，延伸「安心投資」主題。兆豐證券與兆豐期貨表示，這次活動以生活化、互動式體驗深化品牌溝通，未來將持續推動金融教育與多元溝通，落實專業、誠信與陪伴的品牌承諾。