期貨商論壇／那指期 三重壓力

近期那斯達克指數回檔，除AI概念股漲多修正外，市場同時面臨高利率、高油價、低消費信心三重壓力。

首先，美國房市持續疲弱。最新公布的9月新屋開工年化總數下降，全美住宅建築商協會（NAHB）潛在購屋人流指數降至18，創2012年以來低點，顯示高房價與高利率正明顯壓抑房市需求。房市降溫往往意味著家庭財富效應減弱，進而影響消費支出與企業獲利展望，對科技股估值形成壓力。

其次，美國勞動市場雖然仍維持低失業狀態，但呈現低裁員、低招募特徵。初領失業救濟金人數仍處於歷史低檔附近，顯示企業尚未大幅裁員，然這也代表聯準會缺乏轉向降息的理由，高利率可能維持更長時間。由於科技股估值高度依賴未來現金流，高利率環境將持續壓縮成長股本益比。

第三，中東局勢升溫一度使布蘭特原油站上每桶115美元，創近半年來新高，高油價不僅推升通膨，也可能迫使聯準會維持鷹派立場，進一步推高美債殖利率，對以那斯達克為代表的科技股形成不利環境。

觀察那指多條均線走勢接連下彎後續宜觀察指數是否能快速站回季線或月線之上，以時間換取空間化解多均線反壓力道。（凱基期貨提供）

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