聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／黃金期 切勿追價
國際金價短線明顯走弱，現貨黃金23日盤中一度跌至每英兩3,975美元，為7月中旬以來首度跌破4,000美元關卡，也是7月20日以來新低；所幸26日逢低買盤進場，現貨黃金反彈收在4,020美元，重新站回4,000美元之上，12月黃金期貨亦上漲0.8%至4,038美元。
這波金價下跌，主因在於升息預期升溫。美伊局勢反覆，油價大漲，布蘭特原油逼近六個月高點，市場擔憂聯準會恐需進一步緊縮；加上美元走強，持有黃金這類不孳息資產的機會成本隨之上升，上周全球最大黃金ETF SPDR也出現賣壓。直到26日油價回落，金價才止跌回升。
本周焦點落在聯準會10月28日的利率決策。市場普遍預期聯準會本次將維持利率不變，但12月升息機率仍高達七至八成，市場關注聯準會隨後的政策指引。在決策出爐前，金價可能在4,000美元附近震盪整理。
中長期來看，全球央行持續購金與去美元化趨勢，仍為金價提供底部支撐。建議投資人在聯準會決策前避免追價，可留意4,000美元關卡的攻防，採分批布局策略。想參與黃金行情的投資人，除直接交易黃金期貨外，也可留意台灣掛牌的期元大S&P黃金（00635U），以較低門檻布局金價中長期行情。（永豐期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。