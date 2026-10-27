期貨商論壇／黃金期 切勿追價

國際金價短線明顯走弱，現貨黃金23日盤中一度跌至每英兩3,975美元，為7月中旬以來首度跌破4,000美元關卡，也是7月20日以來新低；所幸26日逢低買盤進場，現貨黃金反彈收在4,020美元，重新站回4,000美元之上，12月黃金期貨亦上漲0.8%至4,038美元。

這波金價下跌，主因在於升息預期升溫。美伊局勢反覆，油價大漲，布蘭特原油逼近六個月高點，市場擔憂聯準會恐需進一步緊縮；加上美元走強，持有黃金這類不孳息資產的機會成本隨之上升，上周全球最大黃金ETF SPDR也出現賣壓。直到26日油價回落，金價才止跌回升。

本周焦點落在聯準會10月28日的利率決策。市場普遍預期聯準會本次將維持利率不變，但12月升息機率仍高達七至八成，市場關注聯準會隨後的政策指引。在決策出爐前，金價可能在4,000美元附近震盪整理。

中長期來看，全球央行持續購金與去美元化趨勢，仍為金價提供底部支撐。建議投資人在聯準會決策前避免追價，可留意4,000美元關卡的攻防，採分批布局策略。想參與黃金行情的投資人，除直接交易黃金期貨外，也可留意台灣掛牌的期元大S&P黃金（00635U），以較低門檻布局金價中長期行情。（永豐期貨提供）

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