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台指期 區間震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

股期雙市昨（27）日不同調，集中市場加權指數漲54點收46,096點，台指期則跌153點，收在46,081點，正價差縮減至15.23點。期貨商表示，昨日指數持續在季線附近回來震盪，已經第二個交易日位於季線之下，後續觀察季線能否迅速站回。

台股在經歷四天連假後，昨日早盤一度上漲逾500點，指數最高達46,585點，盤面以記憶體、封測、機器人、金融等族群表現較為強勢，但盤中賣壓陸續出籠，尾盤靠著權值王台積電拉抬，指數再度翻紅，終場指數上漲54點，收在46,096點。

期貨市場方面，台指期呈區間震盪格局，早盤一度上漲超過600點，不過賣壓陸續出籠，指數翻黑回測季線，終場下跌153點至46,081點，以黑K棒留上影線作收、日K連四黑。台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加899口至463口，其中外資淨空單減少1,254口至86,043口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,006口至12,013口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在53,000點，賣權最大OI落在38,000點，10月第四周周三結算的買權最大OI落在48,600點，賣權最大OI落在45,000點；外資台指期買權淨金額-0.73億元、賣權淨金額1.33億元。

整體來看，昨日下跌家數雖仍多於上漲，但差距已比前幾個交易日動輒900家以上明顯收斂，賣壓的強度正在降低，後續可留意45,677點這個盤中低點能否守住。

群益期貨表示，昨日近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為五百餘口，買權賣權OI增量相當；周選方面，買權OI增量呈現積極，目前選擇權空方略為表態；技術面上，台股盤面仍屬輪漲結構不變，目前仍在季線上下整理，短線仍以震盪保守看待。

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