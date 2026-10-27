中東緊張局勢露曙光 台指期夜盤大漲500點

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤漲跌不一的走勢中，以46,006點、下跌100點開出後，隨搶短買盤進場，指數一路上衝翻紅，並在市場傳出中東緊張局勢出現緩和跡象，那斯達克電子盤由跌轉漲帶動下，最高來到46,615點、上漲509點，而截至晚間約21點，指數來到約46,594點、上漲488點。

27日美股電子盤焦點，在於市場擔心美國將在期中選舉之後，可能很快對伊朗發動新一輪打擊，但外電最新傳出，沙烏地阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的代表，在伊朗會談後，有望促成美伊之間最新協議，包括伊朗重新開放荷莫茲海峽、允許商船通行，美國則解除對伊朗港口的海上封鎖等，消息傳出後，布蘭特、WTI等油價拉回，雖幅度僅在1%以內，但帶動美股電子盤走勢，道瓊、那斯達克均反彈逾百點，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

另外，谷歌（Google）將在28日美股盤後公布最新一季財報，市場普遍預期上季營收1,278億美元，年增25%，每股獲利（EPS）3美元，年增4.6%，市場注意集中在AI變現路徑、雲端業務成長性等焦點上。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,422元、上漲26元附近遊走，電子期上漲0.67%，半導體期上漲0.17%，中型100期貨指數下跌0.53%。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股早盤開高，一度上漲逾500點，不過短期均線反壓仍重，指數早盤開高後隨即震盪走低，由於季線27日正式扣抵7月底39,384低點，短期季線將加速走揚，持續弱勢整理的台股勢必被走揚的季線越拉越遠，季線壓力將使得台股短線難脫弱勢整理格局，下檔觀察半年線45,183點附近支撐，短線台股或將於季線至半年線附近震盪整理。