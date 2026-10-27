鴻海、大立光 權證認購火

今日主題 蘋果將於台灣時間明（29）日凌晨舉行第二次新品發表會，預期將展示首款搭載觸控螢幕的MacBook、搭載M6晶片的入門款MacBookPro、更新版iMac等。近期AI概念股波動幅度大，蘋概股相對持穩，投資人短線可以蘋概股相關權證試水溫。

受多項國際政經變數干擾，台股近日拉回測底，操作回歸基本面，鴻海（2317）、大立光挾蘋果新品拉貨效應，營運動能仍佳，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

蘋果「Pro and tell」發表會即將登場，市場普遍預期，活動中除可能推出採用OLED螢幕的升級版MacBook Pro，並首次支援觸控功能，還有入門級MacBook Pro、新一代iMac及配備OLED螢幕且具防水功能的升級版iPad mini問世。

另一方面，蘋果首款折疊機iPhone Duo預購情況火熱，預估交貨日期從23日的上市日延後到明年，中國大陸京東及天貓等網購平台首批貨源傳出開賣後一分鐘內賣光，外資預估，2026、2027年iPhone Duo出貨量各達1,300萬、3,300萬支，正面看待蘋果供應鏈。

法人分析，隨記憶體成本持續上揚，壓抑終端需求，預估2026年全球智慧手機出貨量約10.9億支，年減12%，但受惠多款新機上市，折疊手機仍是整體手機市場主要亮點，其中，蘋果可望於2027年成為第二大折疊手機品牌、市占率達24%，添增鴻海、大立光等後續動能。

鴻海9月營收達1.1兆元，月增25.7%，年增38.4%，不但改寫單月歷史新高紀錄，並首度突破兆元門檻，主要成長動能來自iPhone 18新機等消費智能產品拉貨力道強勁，累計第3季營收3.2兆元，季增20.4%，年增47.1%，締造單季歷史新猷。

法人指出，鴻海負責蘋果首款摺疊機整機組裝與最終調整，並與軸承廠新日興深化合作，共同搶攻高精密轉軸商機，預期高毛利的新機效應將明顯拉抬整體產品組合與獲利表現。

大立光受惠iPhone 18新機拉貨動能，因今年新旗艦機首度搭載可變光圈鏡頭，並為主要供應商，有助於下半年營運動能。

權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的鴻海、大立光相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。