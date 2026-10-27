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全民權證／嘉澤 挑逾六個月
嘉澤（3533）隨超微（AMD）新一代處理器（CPU）「Venice」陸續放量，加上快接頭（QD）加速擴產、新記憶體規格SOCAMM出貨，法人預期，第4季營運可望逐步回升，帶動毛利率及獲利走揚。
法人分析，受惠代理AI及推論AI需求持續成長，及雲端服務供應商資本支出展望與對CPU廠商下單動能強勁，2026、2027年通用伺服器將分別可成長15%、18%，嘉澤等供應鏈營運將水漲船高。
嘉澤QD客戶需求大幅增加，將持續在大陸及越南擴建產能，加上SOCAMM加入貢獻，預估2027年兩項新產品營收占比逾10%，增添成長動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日逾180天的相關認購權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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