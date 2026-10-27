聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／萬海 兩檔迎利多
萬海（2615）受惠中國十一長假前的拉貨需求，颱風因素使港口作業效率降低，加上巴拿馬運河限制通行船舶艘數、船舶周轉率下滑等因素影響，支撐美國線運價持續走高；近洋線方面，第4季進入傳統需求旺季，運價將延續第3季漲勢。
第3季營收季增38.9%，主因傳統旺季加上氣候異常導致亞洲港口塞港、以及巴拿馬運河限航，支撐美國線運價持續走高，近洋線同樣呈現上漲趨勢，市場預估單季稅後純益229.7億元，每股純益（EPS）8.1元；第4季亞洲線進入需求旺季，價量有望齊揚，單季稅後純益約134.8億元，EPS為4.8元。
權證券商建議，若看好萬海，可用價外20%至價內10%、有效天期逾120天的商品介入。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。