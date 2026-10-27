新日興 權證瞄準中長天期

蘋果將台北時間29日凌晨舉行新品發表會，包括觸控螢幕MacBook等新品有望亮相，再加上首款折疊手機iPhone Duo熱賣，市場看好新日興（3376）等供應鏈營運有望受惠，權證券商建議，可利用中長天期等條件的認購權證，參與相關個股。

新日興的NB Hinge營運重心原以某美系客戶產品為主，受整體市場需求不佳影響，NB Hinge去年營收年增5.1%，為分散營運風險，積極爭取其他NB品牌訂單，但受市況影響，預估今年NB Hinge營收與去年持平。

另外，新日興的折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶開發多年，此美系客戶已於第3季發布其首款折疊式螢幕手機，預估Hinge從今年開始有獲利貢獻。Hinge推出後，市場反應熱烈，法人認為實際表現有望較原先預期高。

市場法人指出，新日興的精密加工設備主要在台灣，近年開拓精密零件領域業務，已取得低軌道衛星零件、電動自行車精密零件、光學檢測儀器零件、模治具零件等訂單，營收表現逐年提升。

同時，低軌道衛星零件已量產出貨，取得品項亦逐步增加中。新日興有CNC加工、雷射焊接、雷射切割多年製造經驗，並積極切入AI伺服器水冷散熱領域，與多家客戶洽談分歧管代工業務，目前產品認證中，預期今年第4季開始有機會少量出貨，2027年才會較顯著營收貢獻。

權證發行商建議，看好新日興後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期四個月以上的商品靈活操作，擴大獲利空間，但宜善設停利停損價位。