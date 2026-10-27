華通、國巨 權證四檔強強滾

蘋果即將舉行以「Pro and tell」為主題的秋季第二場新品發表會，市場聚焦各項重磅陣容將帶動供應鏈營運；在終端需求拉貨帶動下，相較近期震盪劇烈的AI族群，蘋概股展現強韌支撐力，其中PCB大廠華通（2313）、被動元件龍頭國巨*後市動能受市場關注。

近期蘋果首款折疊新機iPhone Duo開賣，各通路買氣火燙、預購一路排至2027年初，研調機構IDC看好蘋果將登頂折疊機龍頭。

作為蘋果主力HDI與軟硬複合板供應商 ，華通受惠iPhone Duo折疊新架構與筆電全線換代，高階板材層數及用量大幅增加，產能利用率持續衝高。基本面上，華通除穩居蘋果核心鏈，亦受惠低軌衛星及AI伺服器多元布局，近期股價於高檔強勢整理，隨新品題材發酵，短線具備向上突圍契機。

國巨身為全球被動元件龍頭，在折疊機內部空間緊湊、零組件微型化趨勢下，高容值超小型MLCC與抗高溫電阻滲透率顯著提升。此外，國巨近年積極併購優化產品組合，高階車用、工控及邊緣AI比重提高，有助抵禦消費性淡季波動；近期股價則在整數關卡築底反彈，法人買盤逢低布局意願增溫。

法人提醒，儘管新機備貨利多為族群注入強心針，但國際政經情勢與美國期中選舉等外部變數猶存，現貨操作恐受大盤波動干擾。權證發行商建議，看好華通、國巨*後市的投資人，短線不妨善用「以小博大、風險有限」的認購權證切入試水溫，建議挑選價內外10％內、剩餘天數90天以上的權證，掌握短線多頭槓桿利潤之餘，亦能有效控管資金下檔風險。