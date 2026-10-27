全民權證／新代 押價內外15%

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤漲跌不一的走勢中，以46,006點、下跌100點開出後，隨搶短買盤進場，指數一路上衝翻紅，並在市場傳出中東緊張局勢出現緩和跡象，那斯達克電子盤由跌轉漲帶動下，最高來到46,615點、上漲509點，而截至晚間約21點，指數來到約46,594點、上漲488點。

2026-10-27 21:04