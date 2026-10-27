聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／新代 押價內外15%
受惠全球智慧製造與工業自動化轉型加速，工具機控制系統龍頭新代科技（7750）在智慧工廠及高階機器人控制領域布局發酵。隨終端設備升級與高效能方案出貨增加，法人看好其掌握關鍵核心控制器技術，中長期營運動能有撐，後市可期。
反映基本面利多與營收動能，新代昨（27）日股價奔漲停，穩居千金股之列，吸引市場資金逢低布局。市場人士分析，高階控制系統需求穩健，帶動多角化利基型產品持續放量，中長期營運續航力看好。
權證發行商建議，若看好新代表現，可用認購權證以小博大，鎖定價內外15％內、剩餘天數90天以上標的，既能降低時間價值流失風險，亦能靈活掌握波段攻勢。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。