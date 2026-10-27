國票期貨系統出包！金管會出手了 期交所28日進場查3疑點

國票期貨22日夜盤系統出包，金管會要查了。證期局副局長黃厚銘27日說，業者稱僅「成交回報重複」，初步影響116戶，期交所28日將進場查核，釐清異常原因及有無內控違規，若查出違規，依法最高可處240萬元罰鍰。

國票期貨是23日上午通報，22日晚間帳務系統發生成交回報重複情況，已於23日凌晨修復。不過，部分投資人向媒體反映，平倉後帳戶又出現部位，與業者說法有落差。

此次期交所查核有三大關鍵待釐清，包括究竟有無重複下單、資訊系統維護是否違反內控規定，及客戶權益與緊急應變機制是否得宜。

一是究竟是「重複回報」還是「重複下單」。黃厚銘說，正常情況是投資人委託一筆、成交一筆，系統就應回報一筆，但國票期貨通報的情況，是只成交一筆，系統卻回報兩筆。

至於是否如媒體反映出現重複下單，仍待期交所查明。

兩者最大差別，在於有沒有實際新增交易部位。黃厚銘解釋，若只是成交回報重複，並沒有額外成交單送進市場，自然不會發生保證金不足，卻仍讓投資人新增部位的情況。

不過，他坦言，即使只是回報錯誤，也可能讓投資人誤判持倉狀況，造成交易決策混淆，影響交易人權益。

第二，系統出包是否涉及內控違規。黃厚銘表示，期交所將進一步查明資訊系統異常原因，若發現系統維護未符合內控規定，金管會可依法對期貨商裁處12萬至240萬元罰鍰，實際結果仍須視查核結果而定。

第三，投資人有無損失，緊急應變是否失靈？針對部分投資人反映，系統異常期間無法順利撥通交易室電話求援，黃厚銘表示，也將列入期交所查核範圍。至於是否造成投資人實際損失，目前仍須進一步釐清。

黃厚銘強調，任何交易系統都不應出現異常回報，期交所將儘速完成查核，並依第一線查核情況判斷所需時間。

金管會也將持續督導期貨商落實客戶保證金及權益數檢核等風險控管機制，維護交易秩序及投資人權益。