期交所第12屆期貨鑽石獎10月27日舉辦頒獎典禮 表揚卓越機構

台灣期貨交易所10月27日在政治大學公企中心國際會議廳舉辦第12屆期貨鑽石獎頒獎典禮，金管會副主委陳彥良、證期局主任秘書王秀玲、期貨公會理事長詹正恩蒞臨頒獎典禮，並與來自證券、期貨、銀行等金融產業的逾百位嘉賓共襄盛舉，見證期貨市場年度重要盛事。

第12屆期貨鑽石獎共有19家機構脫穎而出，總計獲頒26座獎項，表彰其在交易量、市場流動性、店頭結算業務、財富管理及整體貢獻等面向的卓越表現。獎項涵蓋「交易量鑽石獎」、「交易量成長鑽石獎」、「造市績效鑽石獎」、「店頭集中結算量鑽石獎」、「財富管理鑽石獎」及「特別貢獻鑽石獎」，充分展現期貨市場多元參與者的專業實力與持續努力。

陳彥良致詞時表示，恭喜所有鑽石獎的得獎者，期貨鑽石獎歷經12年的耕耘，已成年度盛事。期貨市場是資本市場的重要一環，其價格發現與避險功能，是實體經濟與金融資產風險管理的重要工具，各位得獎者在期貨市場積極參與、發展及創新，奠定期貨市場安全、高效及穩健的功能。面對全球金融波動，金管會督促期交所持續精進交易及風控制度，在市場交易量成長的同時兼顧交易安全及風險管理。

此外，金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，高資產管理業務呈現倍數成長，顯示政策逐步朝成功方向邁進，期貨市場扮演不可或缺的關鍵角色。期貨業者可與銀行、證券、保險及投信跨業緊密結合，共同構築完整的資產管理生態系，期待金融業持續創新，創造值得信賴的金融體系與茁壯的市場。

吳自心致詞表示，期貨鑽石獎開辦12年來已累計頒發467個獎項，2026年頒發26個獎項，持續提升鑽石獎的品質與成色。今年首度增設財富管理鑽石獎，鼓勵從事高資產財富管理業務，特別感謝兆豐銀行及台新銀行，發行新台幣計價結構型商品，希望業者能充分利用期交所商品避險，豐富財富管理商品線並壯大財富管理業務規模，推動現貨與期貨市場的共榮發展。

今年以來，外資在台灣期貨市場參與程度持續深化，1至9月外資市場占有率顯著提升到41.36%，較去年同期32.46%大幅成長，彰顯市場國際競爭力與韌性。另外期交所也基於金融共好大回饋理念，持續舉辦多元商品推廣獎勵活動；以及推出多項商品及制度等優化措施，提高資金配置彈性與市場效率，提升市場深度與廣度。這些豐碩成果均有賴於主管機關的鼎力支持與業界夥伴的積極參與。