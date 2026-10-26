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期貨商論壇／黃金期 短線有壓

經濟日報／ 記者周克威整理

近期美伊衝突呈現打打停停的局面，雖最新傳出伊朗將邀沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其安全與國防高層，在德黑蘭舉行區域安全會談，但戰事仍缺乏明確的結束契機。隨國際油價維持相對高檔，能源成本對通膨及貨幣政策的影響，反而成為影響金價的重要因素。

受到中東局勢動盪未歇影響，美國9月PPI高於市場預期、通膨情況尚未紓解，聯準會（Fed）升息壓力不容小覷，但由於本周利率會議接近期中選舉，根據FedWatch工具顯示，投資人預期10月將不會升息，但12月升息機率高達70%，且實質利率維持高檔，將持續壓抑黃金表現。

展望11月美國期中選舉，無論共和黨或民主黨取得優勢，恐都難以在短期內改變美伊衝突的基本格局。考量雙方在區域安全與戰略利益上的長期分歧，預期軍事衝突仍將反覆，甚至不排除美方進一步擴大打擊。

整體而言，美伊衝突延續、高油價及AI投資需求，將使美國通膨維持一定黏著性，進而限制聯準會降息空間。在實質利率持續高企環境下，預期金價上行空間將持續受到壓抑，後續表現恐難有明顯起色。

最後提醒投資人，黃金期貨交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 短線 德黑蘭

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