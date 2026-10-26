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期貨商論壇／台積期 題材簇擁

經濟日報／ 記者周克威整理

台積電（2330）在強勁AI需求帶動，外資、內資法人圈看好後市營運表現中，投資人不妨可以留意台積電期（CDF）做相關操作。

台積電為全球最大積體電路製造服務公司，目前在台灣有六座12吋晶圓廠、四座8吋晶圓廠與一座6吋晶圓廠，並持有二家100%持有子公司台積電（南京）有限公司的12吋晶圓廠、TSMC Arizona Corporation的二座12吋晶圓廠、一家持有多數股權的JASM的12吋晶圓廠、二家100%持有的海外子公司TSMC Washington與台積電（中國）有限公司8吋晶圓廠。

今年第3季前段晶圓製造營收比重，N7以下先進製程占晶圓營收約79%；營收平台別看，HPC 68%、智慧手機21%、IoT 4%、Automotive 4%、DCE 1%、Others 2%。

第3季營收467.2億美元，季增16.2%、年增41.2%，高於先前展望，季增主要受惠先進製程強勁需求。毛利率66.4%較上季下滑1.3pts主要受到N2產能爬坡稀釋影響，營業利益率58.7%則高於先前展望，稅後淨利7,630億元，季增8%、年增68.7%，每股獲利（EPS）29.43元。

市場看好台積電第4季將得益於HPC客戶對2~5nm製程需求放大及7nm的產能彈性調度而成長，預估營收1.7兆元，季增14.4%、年增63.5%，毛利率66.8%，稅後淨利8,239億元，季增8%、年增62.9%，EPS上看31.5~33元間。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積 題材 晶圓廠

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