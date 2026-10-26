期貨商論壇／台指期 順勢操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，雖美股短線受到AI企業融資等疑慮影響，行情持續拉回，但市場焦點仍圍繞在人工智慧應用擴張、企業獲利展望改善及AI產業需求仍強等題材，在資金可望持續逢低回流下，台股短線在震盪後，中長線後市不看淡。

台股方面，在期貨結算結束後，市場正式進入新一輪籌碼調整與資金布局階段，雖因美股壓回而趨於震盪，市場目前普遍關注季線支撐力道以及大型電子股表現，只要主要權值股的業績維持穩定向上趨勢，多方仍具備主導盤面優勢。

籌碼面上，期現貨仍維持正價差結構，代表投資人對後續行情抱持較樂觀預期。值得留意的是，連假結束後市場可能面臨部分獲利了結賣壓。由於長假期間國際市場仍持續交易，累積的國際訊息與資金變化將在開盤後一次反映，容易使盤勢波動放大。

此外，指數在休市前已先拉回、在此次休市期間美股走跌的壓力也將下降，後續外資動向、量能是否持續放大，以及權值股能否維持輪動上攻，將是決定行情能否止穩回升的重要因素。

整體而言，在連假後可能出現賣壓釋放，以及高檔震盪風險仍存下，投資人宜採取順勢操作、分批布局的策略，密切追蹤國際股市、法人資金流向與權值股表現，以因應接下來可能出現的盤面變化。（富邦期貨提供）

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