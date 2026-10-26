聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 當心遞延賣壓

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
法人表示，薔琵颱風、光復節連假休市期間，美股走跌壓力將反映在今日盤面，投資人宜謹慎操作。聯合報系資料照
法人表示，薔琵颱風、光復節連假休市期間，美股走跌壓力將反映在今日盤面，投資人宜謹慎操作。聯合報系資料照

台指期上周四（22日）下跌跌741點至46,272點，與現貨正價差達230.57點。法人表示，薔琵颱風、光復節連假休市期間，美股走跌壓力將反映在今日盤面，投資人宜謹慎操作。

而台股開高後震盪走低，早盤一度站上47,300點，但隨後指數翻黑並回測46,000點關卡，上市下跌家數明顯多於上漲家數，終場指數收46,041點，下跌846點，跌破季線支撐，而此次休市期間，美股走跌壓力也將反應在今日盤面上，投資人宜謹慎操作。

當日台指期同步弱勢，且三大法人淨空單減少142口至436口，其中外資淨空單增加1,225口至87,297口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加501口至10,007口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI之差距為三百餘口，買權賣權OI增量相當，周選方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權空方呈現表態。

台新期貨認為，台指期上周四呈現開高走低格局，早盤一度上漲超過300點，不過賣壓陸續出籠、指數一路下殺，當日震幅超過千點。目前指數雖微幅失守季線，不過沒有破20日低點，而且以扣抵值來看，季線將持續向上走升，底部支撐逐步墊高，後續觀察季線能否迅速站回。

整體來說，技術面上，上周四日K收出帶上影線的長黑棒，收盤貼近當日最低點，顯示早盤上攻遭到壓回後，承接力道仍不足以收復失土，同時，上周四收盤也低於前三個交易日的盤中低點，前一日反彈成果遭到回吐，短線整理區間轉弱，並在休市期間美股走跌的壓力下，下方先觀察46,000整數關卡若跌破，且電子股弱勢擴散，整理壓力可能持續。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在53,000點，賣權最大OI落在38,000點，10月第四周周三結算的買權最大OI落在53,500點，賣權最大OI落在45,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.63上升至0.66，VIX指數上升1.91至30.31；外資台指期買權淨金額-0.81億元、賣權淨金額1.37億元。

台指期 薔琵颱風 美股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股27日有探底壓力 法人：半年線支撐受考驗

一周盤前股市解析／塑化、金融 可留意

就市論勢／AI供應鏈 不看淡

台幣失守32.5 周線連四黑

相關新聞

亞股今年來漲勢凌厲 海外股票基金平均報酬47.5%居冠

全球股市今年以來屢創新高，其中亞洲股市表現尤其亮眼，也帶動海外股票基金績效走揚。投信業者統計，今年以來各類海外股票基金中，以亞洲股票型基金平均報酬率47.5%居冠，全球一般股票型基金32.76%排名第二，主動式海外股票ETF則以30.56%位居第三，顯示亞股已成為海外基金績效領頭羊。

期貨商論壇／台指期 順勢操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，雖美股短線受到AI企業融資等疑慮影響，行情持續拉回，但市場焦點仍圍繞在人工智慧應用擴張、企業獲利展望改善及AI產業需求仍強等題材，在資金可望持續逢低回流下，台股短線在震盪後，中長線後市不看淡。

台指期 當心遞延賣壓

台指期上周四（22日）下跌跌741點至46,272點，與現貨正價差達230.57點。法人表示，薔琵颱風、光復節連假休市期間，美股走跌壓力將反映在今日盤面，投資人宜謹慎操作。

期貨商論壇／黃金期 短線有壓

近期美伊衝突呈現打打停停的局面，雖最新傳出伊朗將邀沙烏地阿拉伯、巴基斯坦及土耳其安全與國防高層，在德黑蘭舉行區域安全會談，但戰事仍缺乏明確的結束契機。隨國際油價維持相對高檔，能源成本對通膨及貨幣政策的影響，反而成為影響金價的重要因素。

期貨商論壇／台積期 題材簇擁

台積電（2330）在強勁AI需求帶動，外資、內資法人圈看好後市營運表現中，投資人不妨可以留意台積電期（CDF）做相關操作。

大立光、玉晶光 四檔靚

受國際不確定性因素以及連續假期影響，台股下探46K。發行券商指出，看好光學相關股族群後市表現的投資人可以留意大立光（3008）、玉晶光相關權證的布局機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。