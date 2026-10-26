台指期 當心遞延賣壓

台指期上周四（22日）下跌跌741點至46,272點，與現貨正價差達230.57點。法人表示，薔琵颱風、光復節連假休市期間，美股走跌壓力將反映在今日盤面，投資人宜謹慎操作。

而台股開高後震盪走低，早盤一度站上47,300點，但隨後指數翻黑並回測46,000點關卡，上市下跌家數明顯多於上漲家數，終場指數收46,041點，下跌846點，跌破季線支撐，而此次休市期間，美股走跌壓力也將反應在今日盤面上，投資人宜謹慎操作。

當日台指期同步弱勢，且三大法人淨空單減少142口至436口，其中外資淨空單增加1,225口至87,297口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加501口至10,007口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI之差距為三百餘口，買權賣權OI增量相當，周選方面，買權OI增量積極布局，目前選擇權空方呈現表態。

台新期貨認為，台指期上周四呈現開高走低格局，早盤一度上漲超過300點，不過賣壓陸續出籠、指數一路下殺，當日震幅超過千點。目前指數雖微幅失守季線，不過沒有破20日低點，而且以扣抵值來看，季線將持續向上走升，底部支撐逐步墊高，後續觀察季線能否迅速站回。

整體來說，技術面上，上周四日K收出帶上影線的長黑棒，收盤貼近當日最低點，顯示早盤上攻遭到壓回後，承接力道仍不足以收復失土，同時，上周四收盤也低於前三個交易日的盤中低點，前一日反彈成果遭到回吐，短線整理區間轉弱，並在休市期間美股走跌的壓力下，下方先觀察46,000整數關卡若跌破，且電子股弱勢擴散，整理壓力可能持續。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在53,000點，賣權最大OI落在38,000點，10月第四周周三結算的買權最大OI落在53,500點，賣權最大OI落在45,000點，全月份未平倉量put/call ratio值由0.63上升至0.66，VIX指數上升1.91至30.31；外資台指期買權淨金額-0.81億元、賣權淨金額1.37億元。