全民權證／雙鴻 挑價內外5%

雙鴻（3324）第3季營收低於預期，主因泰國水災及部分專案出貨遞延至第4季。不過，液冷業務營收持續成長，預期將帶動第4季至2027年每股純益（EPS）維持強勁成長，相關權證可伺機布局。

雙鴻成長動能主要來自AI伺服器需求，主力產品包括水冷板及機內、機櫃分歧管，並受惠於泰國及中國產能擴充。法人預估，液冷業務營收今年將年增約200%，2027年進一步成長80%至100%，主要受惠於對美國雲端服務供應商（CSP）AWS的ASIC出貨增加等，後市可期。

權證發行商建議，可挑選價內外5%以內、剩餘天數超過120天以上的相關認購權證，藉以放大槓桿利潤。（凱基證券提供）

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