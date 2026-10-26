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全民權證／T50反1 兩檔放閃
受到中東風險、貨幣政策難以快速轉為寬鬆，甚至明年下半年才可能重回降息路徑、美國期中選舉不確定性、AI算力與GPU雲端基礎設施供應商債務疑慮升溫，以及市場再度對於AI算力變現敘事產生疑慮等影響下，台股上周四（22日）跌破季線支撐，台股反向ETF元大台灣50反1（00632R）10月來上漲4.3%。
展望後市，法人指出，手中握有大部位台股的投資人可以留意反向ETF的短線避險機會，但僅適合可持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估，依個人避險需求設定進出場規劃。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日四個月以上的相關認購權證。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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