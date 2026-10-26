全民權證／鈊象 選逾四個月

鈊象（3293）自結第3季稅前純益42.9億元，略優於預期，主要受惠高毛利授權收入占比提升及營收規模擴增，法人認為，TaDa Gaming在美國發展Social Sweepstakes明顯見到成效，將成未來主要成長動能。

法人指出，鈊象隨美國Sweepstakes市場延伸至手機即可參與的Social Sweepstakes，營運擴展至法規允許的其他32州，帶動美國營收占比提升。

此外東南亞市場第4季也有數個區域可望新增合作，2027年維持成長。法人預期，鈊象授權業務由東南亞單一引擎，轉為東南亞、美國及TaDa新興市場三線並進，後市仍具動能。

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