信昌電、國巨 瞄準120天

AI伺服器需求升溫，加上國際大廠調整產品布局，被動元件產業迎來新一波成長契機。信昌電（6173）受惠AI產品出貨成長，國巨*（2327）則具備產業龍頭優勢，隨著高階被動元件需求升溫，後市表現值得關注，相關權證可伺機布局。

AI需求推升應用拉貨，信昌電9月營收5.27億元，月減4.54%、年增54.76%，大致符合法人預估；第3季營收16.16億元，季增17.4%、年增52.7%，延續季增走勢。

展望第4季，法人看好隨著輝達新一代平台Vera Rubin即將放量，加上高階多層陶瓷電容（MLCC）產能持續吃緊，預估信昌電MLCC平均售價有望再調漲10%至15%。另外，考量電源架構升級趨勢不變，且功耗逐代提升，2027年高階MLCC供給缺口將進一步擴大。因此，法人維持信昌電「買進」投資評等。

國巨*9月營收再創單月歷史新高，第3季營收達495.3億元，季增11.42%、年增49.7%，營收達成率為98.6%。法人表示，國巨*標準品與特殊品出貨均穩定成長，各終端應用需求也呈現溫和成長。法人認為，國巨*第3季訂單出貨比（B/B ratio）維持在兩倍左右，產能利用率也維持九成。在MLCC漲價效應帶動下，MLCC營收占比可望提升至23%，成為主要成長動能。獲利方面，預估毛利率維持39.8%，與市場共識差異不大，單季每股純益估為5.61元，後市可期。

權證發行商建議，可挑選價外20%至價內10%、有效天期120天以上相關認購權證。