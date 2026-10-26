大立光、玉晶光 四檔靚

受國際不確定性因素以及連續假期影響，台股下探46K。發行券商指出，看好光學相關股族群後市表現的投資人可以留意大立光（3008）、玉晶光相關權證的布局機會。

大立光9月營收57.7億元，月增15.3%，年減7.3%；累計前九月營收448.5億元，年增2.1%。法人認為，受惠美系主要客戶的新一代智慧型手機進入備貨旺季，高階手機鏡頭拉貨增加，第3季營收回升至156.51億元，惟新機銷售不如預期，客戶自9月起下修出貨預估，使營收雖較上季成長，仍低於去年同期水準。

展望後市，法人指出，美系主要客戶智慧型手機進入傳統出貨旺季，預期手機鏡頭出貨量將增加，惟考量客戶下修出貨預估，加上高階機種受記憶體成本上漲影響，旺季效應恐將不如往年。

法人看好大立光積極布局共同封裝光學（CPO）及近封裝光學（NPO）相關供應鏈，2027年的新成長動能來自切入CPO關鍵零件光纖陣列（FA）與光纖陣列單元（FAU）。

玉晶光9月營收26.7億元，月減1.7%，年增0.5%；累計前九月營收196.3億元，年增10.1%。法人指出，目前仍以智慧型手機光學鏡頭為主要營收來源，預期第4季營運表現將取決於客戶新機銷售狀況，另一方面持續將精密光學製造技術延伸至高速光通訊領域。

權證發行商建議，看好大立光、玉晶光可買進價內外5%以內、距到期日90天以上的相關認購權證介入，擴大獲利空間。